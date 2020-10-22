Клопп — о матче против Аякса: Это не была блистательная игра

Менеджер подвел итог поединку против амстердамцев.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал итог поединка против Аякса в рамках Лиги чемпионов (1:0).

"Мы были достаточно хороши, чтобы выиграть игру. Это то, что нужно команде. Думаю, обе команды могли бы играть в лучший футбол. Временами это было дико. Поле было очень тяжелым. Три дня назад оно выглядело совершенно по-другому, а вчера на тренировке оно выглядело иначе".

"Мы упустили свои шансы, и это было досадно. У Аякса был большой шанс, когда они попали в штангу. Когда вы играете 1:0, такое может случиться, но в целом я доволен игрой. Это был блестящий футбол, но мы хотели три очка", — сказал Клопп BT Sport.

Ранее свое мнение о прошедшей встрече высказал главный тренер Аякса Эрик тен Хаг.