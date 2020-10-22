Тен Хаг: Ливерпуль был уязвим

Менеджер прокомментировал матч против "красных".

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг дал свою оценку поединку Лиги чемпионов против Ливерпуля (0:1).

"Если бы мы взяли одно или несколько очков, это было бы большим бонусом. Я думаю, что« Ливерпуль »был уязвим. К сожалению, мы не использовали это в полной мере».

"Нам не повезло. Мы хорошо выступили вместе. Мы были убедительны, но не хватало последнего процента — мы не забили, несмотря на то, что создавали много моментов. Я думаю, такова история этой игры", — цитирует тен Хага Goal.

Также вашему вниманию видео гола и обзор матча между Аяксом и Ливерпулем.