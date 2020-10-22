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-
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-
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-
27 октября
22:00
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-
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-
27 октября
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-
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-
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22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
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-
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-
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28 октября
22:00

Тен Хаг: Ливерпуль был уязвим

22 октября 2020

Эрик тен Хаг, getty images

Менеджер прокомментировал матч против "красных".

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг дал свою оценку поединку Лиги чемпионов против Ливерпуля (0:1).

"Если бы мы взяли одно или несколько очков, это было бы большим бонусом. Я думаю, что« Ливерпуль »был уязвим. К сожалению, мы не использовали это в полной мере».

"Нам не повезло. Мы хорошо выступили вместе. Мы были убедительны, но не хватало последнего процента — мы не забили, несмотря на то, что создавали много моментов. Я думаю, такова история этой игры", — цитирует тен Хага Goal.

Также вашему вниманию видео гола и обзор матча между Аяксом и Ливерпулем.

Источник: Goal.com

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