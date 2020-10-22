Милнер: У Ливерпуля была неделя взлетов и падений

Ветеран "красных" доволен победой над Аяксом в первом туре Лиги чемпионов.

Ливерпуль начал групповой этап Лиги чемпионов, обыграв Аякс на выезде 1:0 благодаря автоголу Николаса Тальяфико.

"Всегда важно хорошо начинать. Нам это удалось. К тому же мы победили на выезде — это своего рода бонус", — цитирует Милнера официальный сайт УЕФА.

"У них очень хорошая команда, хорошо организованная, они отлично играют. У нас была неделя взлетов и падений, поэтому было важно показать сегодня хорошую игру".

В предыдущем матче 17-го ноября Ливерпуль сыграл 2:2 с Эвертоном, потеряв при этом Вирджила ван Дейка. Вполне вероятно, голландец больше не сыграет в этом сезоне – его исключили из заявки на Премьер-лигу.

Травма, полученная в той же игре Тиаго Алькантарой, похоже, оказалась не очень серьезной. Впрочем, пока неизвестно, когда он сможет вернуться на поле.

Следующий поединок "красные" проведут против Шеффилд Юнайтед в Премьер-лиге 24 октября.