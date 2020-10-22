Зенит
1
Брюгге
2
20 октября
19:55
Динамо Киев
0
Ювентус
2
20 октября
19:55
Челси
0
Севилья
0
20 октября
22:00
Ренн
1
Краснодар
1
20 октября
22:00
Лацио
3
Боруссия Д
1
20 октября
22:00
Барселона
5
Ференцварош
1
20 октября
22:00
ПСЖ
1
Манчестер Юнайтед
2
20 октября
22:00
РБ Лейпциг
2
Истанбул Башакшехир
0
20 октября
22:00
РБ Зальцбург
2
Локомотив Москва
2
21 октября
19:55
Реал Мадрид
2
Шахтер
3
21 октября
19:55
Бавария
4
Атлетико
0
21 октября
22:00
Интер
2
Боруссия М
2
21 октября
22:00
Манчестер Сити
3
Порту
1
21 октября
22:00
Олимпиакос
1
Марсель
0
21 октября
22:00
Аякс
0
Ливерпуль
1
21 октября
22:00
Мидтьюлланд
0
Аталанта
4
21 октября
22:00
Локомотив Москва
-
Бавария
-
27 октября
19:55
Шахтер
-
Интер
-
27 октября
19:55
Атлетико
-
РБ Зальцбург
-
27 октября
22:00
Боруссия М
-
Реал Мадрид
-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
22:00
Краснодар
-
Челси
-
28 октября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
ПСЖ
-
28 октября
19:55
Севилья
-
Ренн
-
28 октября
22:00
Брюгге
-
Лацио
-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
Ференцварош
-
Динамо Киев
-
28 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
РБ Лейпциг
-
28 октября
22:00

Милнер: У Ливерпуля была неделя взлетов и падений

22 октября 2020

Джеймс Милнер, Getty Images

Ветеран "красных" доволен победой над Аяксом в первом туре Лиги чемпионов.

Ливерпуль начал групповой этап Лиги чемпионов, обыграв Аякс на выезде 1:0 благодаря автоголу Николаса Тальяфико.

"Всегда важно хорошо начинать. Нам это удалось. К тому же мы победили на выезде — это своего рода бонус", — цитирует Милнера официальный сайт УЕФА.

"У них очень хорошая команда, хорошо организованная, они отлично играют. У нас была неделя взлетов и падений, поэтому было важно показать сегодня хорошую игру".

В предыдущем матче 17-го ноября Ливерпуль сыграл 2:2 с Эвертоном, потеряв при этом Вирджила ван Дейка. Вполне вероятно, голландец больше не сыграет в этом сезоне – его исключили из заявки на Премьер-лигу.

Травма, полученная в той же игре Тиаго Алькантарой, похоже, оказалась не очень серьезной. Впрочем, пока неизвестно, когда он сможет вернуться на поле.

Следующий поединок "красные" проведут против Шеффилд Юнайтед в Премьер-лиге 24 октября.

Команды
 
 Rambler's Top100