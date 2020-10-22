Интер — Боруссия М 2:2 Видео голов и обзор матча

Боруссия М упустила победный счет в выездном поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.
Такой результат позволил Шахтеру возглавить квартет после первого тура.
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка:
Интер — Боруссия М 2:2
Голы: Лукаку, 49, 90 — Бенсебайни (пен.), 63, Хофманн, 84
Интер: Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Коларов, Дармиан, Перишич (Бастони, 79), Видаль, Эриксен (Брозович, 79), Барелла, Санчес (Мартинес, 46), Лукаку.
Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Бенсебайни, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Плеа (Штиндль, 90), Тюрам, Эмболо (Херрманн, 75).
Предупреждения: Д`Амброзио, де Врей, Ханданович — Крамер.