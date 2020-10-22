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-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
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-
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Интер — Боруссия М 2:2 Видео голов и обзор матча

22 октября 2020

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Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Боруссия М упустила победный счет в выездном поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

Такой результат позволил Шахтеру возглавить квартет после первого тура.

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка:


Интер — Боруссия М 2:2
Голы: Лукаку, 49, 90 — Бенсебайни (пен.), 63, Хофманн, 84
Интер: Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Коларов, Дармиан, Перишич (Бастони, 79), Видаль, Эриксен (Брозович, 79), Барелла, Санчес (Мартинес, 46), Лукаку.
Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Бенсебайни, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Плеа (Штиндль, 90), Тюрам, Эмболо (Херрманн, 75).
Предупреждения: Д`Амброзио, де Врей, Ханданович — Крамер.
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