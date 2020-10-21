Модрич повторил достижение Ди Стефано, Пушкаша и Хенто в Лиге чемпионов

Хорватский хавбек забил гол в ворота донецкого Шахтера в возрасте 35 лет.

Шахтер начал свой еврокубковый сезон гостевым поединком против мадридского Реала, который проходит в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Несмотря на преимущество "горняков" в счете после первого тайме в три мяча, после перерыва "сливочные" начали возвращаться интригу в матче.

Лука Модрич сократил отставание своей команды, благодаря чему стал четвертым футболистом в истории Реала, которому удалось забить в Лиге чемпионов в возрасте 35 лет и старше.

До хорватского хавбека данное достижение покорялось только Альфредо Ди Стефано, Ференцу Пушкашу и Франсиско Хенто.

Вашему вниманию видео гола Луки Модрича в ворота Шахтера:

Напомним, что матч Реал – Шахтер начался сегодня в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция игры.