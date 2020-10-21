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-
27 октября
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-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
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22:00
Брюгге
-
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-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
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Модрич повторил достижение Ди Стефано, Пушкаша и Хенто в Лиге чемпионов

21 октября 2020

Лука Модрич, Getty Images

Хорватский хавбек забил гол в ворота донецкого Шахтера в возрасте 35 лет.

Шахтер начал свой еврокубковый сезон гостевым поединком против мадридского Реала, который проходит в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Несмотря на преимущество "горняков" в счете после первого тайме в три мяча, после перерыва "сливочные" начали возвращаться интригу в матче.

Лука Модрич сократил отставание своей команды, благодаря чему стал четвертым футболистом в истории Реала, которому удалось забить в Лиге чемпионов в возрасте 35 лет и старше.

До хорватского хавбека данное достижение покорялось только Альфредо Ди Стефано, Ференцу Пушкашу и Франсиско Хенто.

Вашему вниманию видео гола Луки Модрича в ворота Шахтера:

Напомним, что матч Реал – Шахтер начался сегодня в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

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