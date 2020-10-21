лента новостей

23:33

Каштру: Реал мог обыграть и раздавить нас, но люди должны проявлять уважение к Шахтеру

23:28

Зидан: Полностью беру на себя ответственность. Я что-то не так сделал

23:13

Винисиус: Мы не выполнили установку тренера на игру с Шахтером

22:58

Модрич: Шахтер — хорошая команда, мы не недооценивали их

22:57

Каштру: В Шахтере нет отдельных имен — есть одна команда

22:41

Реал проиграл семь из восьми последних матчей без Рамоса в ЛЧ

22:37

Зальцбург — Локомотив 2:2 Видео голов и обзор матча

22:27

Корниенко: Игроки Реала недооценили Шахтер

22:16

Послематчевая пресс-конференция Каштру и Зидана

22:03

Реал Мадрид — Шахтер 2:3 Видео голов и обзор матча