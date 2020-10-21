Зальцбург — Локомотив 2:2 Видео голов и обзор матча

В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионом Зальцбург принимал на своем поле Локомотив.
По итогам встречи, команды обменялись забитыми мячами, а финальный свисток зафиксировал ничейный результат (2:2).
Смотрите видео голов и обзор матча Зальцбург — Локомотив:
Зальцбург — Локомотив 2:2
Голы: Собослаи, 45, Юнузович, 50 — Эдер, 19, Лисакович, 75
Зальцбург: Станкович, Вебер, Валчи, Ульмер, Рамальо, Мвепу, Камара (Окугава, 73), Юнузович (Окафор, 84), Собослаи, Дака, Койта (Бериша, 53).
Локомотив: Гильерме, Серкейра, Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 69), Куликов, Жемалетдинов (Камано, 63), Смолов (Рыбчинский, 62), Эдер (Зе Луиш, 69).
Предупреждения: Собослаи — Куликов.