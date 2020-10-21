Локомотив в гостях отобрал очки у Зальцбурга

Завершился поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Зальцбург принимал на своем поле московский Локомотив.
Команды продемонстрировали результативный футбол, однако по итогу встречи выявить сильнейшего им не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.
Зальцбург — Локомотив 2:2
Голы: Собослаи, 45, Юнузович, 50 — Эдер, 19, Лисакович, 75
Зальцбург: Станкович, Вебер, Валчи, Ульмер, Рамальо, Мвепу, Камара (Окугава, 73), Юнузович (Окафор, 84), Собослаи, Дака, Койта (Бериша, 53).
Локомотив: Гильерме, Серкейра, Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 69), Куликов, Жемалетдинов (Камано, 63), Смолов (Рыбчинский, 62), Эдер (Зе Луиш, 69).
Предупреждения: Собослаи — Куликов.