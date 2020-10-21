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-
27 октября
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-
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-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
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-
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22:00
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28 октября
22:00

Локомотив в гостях отобрал очки у Зальцбурга

21 октября 2020

Зальцбург - Локомотив, Getty Images

В Австрии команды не выявили сильнейшего по итогам двух таймов.

Завершился поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Зальцбург принимал на своем поле московский Локомотив.

Команды продемонстрировали результативный футбол, однако по итогу встречи выявить сильнейшего им не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.

Зальцбург — Локомотив 2:2
Голы: Собослаи, 45, Юнузович, 50 — Эдер, 19, Лисакович, 75
Зальцбург: Станкович, Вебер, Валчи, Ульмер, Рамальо, Мвепу, Камара (Окугава, 73), Юнузович (Окафор, 84), Собослаи, Дака, Койта (Бериша, 53).
Локомотив: Гильерме, Серкейра, Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 69), Куликов, Жемалетдинов (Камано, 63), Смолов (Рыбчинский, 62), Эдер (Зе Луиш, 69).
Предупреждения: Собослаи — Куликов.
Команды
 
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