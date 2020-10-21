Корниенко: Игроки Реала недооценили Шахтер

Защитник Шахтера высказался о победе над Реалом в матче Лиги чемпионов.

Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2,

"Это только начало Лиги чемпионов. Было волнение. В первом тайме показали свою игру, сумели забить три прекрасных голах. В первой половине встречи сделали игру. Я очень сильно настраивался. Дебют – переживал. Хотел хорошо сыграть. Перенервничал".

"Мне кажется, Реал вышел на поле недооценивая нас. Но мы показали свою игру, свой почерк. После пропущенных мячей нужно было сконцентрироваться, появился мандраж, но нам удалось выдержать", – сказал Корниенко в эфире телеканала Футбол 1.

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