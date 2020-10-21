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-
27 октября
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-
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-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
22:00
Краснодар
-
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-
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Истанбул Башакшехир
-
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-
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Севилья
-
Ренн
-
28 октября
22:00
Брюгге
-
Лацио
-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
Ференцварош
-
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-
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28 октября
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Корниенко: Игроки Реала недооценили Шахтер

21 октября 2020

Виктор Корниенко, ФК Шахтер Донецк

Защитник Шахтера высказался о победе над Реалом в матче Лиги чемпионов.

Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2,

"Это только начало Лиги чемпионов. Было волнение. В первом тайме показали свою игру, сумели забить три прекрасных голах. В первой половине встречи сделали игру. Я очень сильно настраивался. Дебют – переживал. Хотел хорошо сыграть. Перенервничал".

"Мне кажется, Реал вышел на поле недооценивая нас. Но мы показали свою игру, свой почерк. После пропущенных мячей нужно было сконцентрироваться, появился мандраж, но нам удалось выдержать", – сказал Корниенко в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua.

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