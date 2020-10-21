Винисиус стал рекордсменом Лиги чемпионов благодаря голу в ворота Шахтера

Бразильский хавбек забил самый быстрый гол среди игроков, вышедших на замену.

Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2, однако "сливочные" были близки к тому, чтобы добыть положительный для себя результат.

На 59-й минуте встречи Зинедин Зидан выпустил на поле Винисиуса Жуниора вместо Луки Йовича. Бразильскому вингеру потребовалось всего 14 секунд, чтобы отправить мяч в сетку ворот донецкого клуба.

Этот гол стал самым быстрым в истории Лиги чемпионов в исполнении футболиста, вышедшего на замену. Предыдущий рекорд составлял 15 секунд и принадлежал Ларсу Риккену и Энди Ван дер Мейде.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua.