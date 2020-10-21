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-
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22:00
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-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
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-
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-
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-
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22:00

Индзаги: Боруссия по-прежнему остается фаворитом нашей группы

21 октября 2020

Симоне Индзаги, Getty Images

Итальянский специалист поделился мнением об успехе команды.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал победу над дортмундской Боруссией (3:1) в стартовом туре Лиги чемпионов.

"Очень рад тому, как моя команда сыграла с Боруссией Дортмунд. Она очень впечатляет, особенно вживую, футболисты показывают свой класс. Но мы работали как команда и воспользовались своими шансами. Субботнее поражение от Сампдории стало для нас уроком. Доволен тем, как работали игроки, они могли забить даже больше.

В этой группе может произойти все, что угодно. Боруссия остается фаворитом, потому что у нее действительно отличная команда", – рассказал Индзаги в интервью официальному сайту УЕФА.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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