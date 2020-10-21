Лацио уверенно обыграл Боруссию Дортмунд

Римский клуб стартовал в Лиге чемпионов с победы над "шмелями".

В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов Лацио принимал на своем поле дортмундскую Боруссию.

Победителем этой встречи стал римский клуб, который отправил в ворота соперника три мяча, один из которых стал автоголом Хитца.

Боруссии Дортмунд, в свою очередь, удалось лишь единожды поразить ворота Лацио, чего оказалось недостаточно для того, чтобы избежать поражения.

Лацио - Боруссия Дортмунд 3:1

Голы: Иммобиле, 6, Хитц (АГ), 23, Акпа-Акпро, 76 — Холанд, 71

Лацио: Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе (Худт, 51), Габаррон, Марушич, Лейва, Фарес, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 67), Луис Альберто (Пароло, 80), Корреа (Мурики, 67), Иммобиле (Кайседо, 81).

Боруссия Д: Хитц, Менье, Пишчек (Брандт, 65), Хуммельс, Геррейру, Витцель, Дилэйни, Санчо, Беллингем (Рейна, 46), Ройс (Рейньер, 78), Холанд.

Предупреждения: Луис Альберто, Стракоша - Дилэйни, Рейна.