Лацио уверенно обыграл Боруссию Дортмунд

В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов Лацио принимал на своем поле дортмундскую Боруссию.
Победителем этой встречи стал римский клуб, который отправил в ворота соперника три мяча, один из которых стал автоголом Хитца.
Боруссии Дортмунд, в свою очередь, удалось лишь единожды поразить ворота Лацио, чего оказалось недостаточно для того, чтобы избежать поражения.
Лацио - Боруссия Дортмунд 3:1
Голы: Иммобиле, 6, Хитц (АГ), 23, Акпа-Акпро, 76 — Холанд, 71
Лацио: Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе (Худт, 51), Габаррон, Марушич, Лейва, Фарес, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 67), Луис Альберто (Пароло, 80), Корреа (Мурики, 67), Иммобиле (Кайседо, 81).
Боруссия Д: Хитц, Менье, Пишчек (Брандт, 65), Хуммельс, Геррейру, Витцель, Дилэйни, Санчо, Беллингем (Рейна, 46), Ройс (Рейньер, 78), Холанд.
Предупреждения: Луис Альберто, Стракоша - Дилэйни, Рейна.