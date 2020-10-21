Тен Хаг: Сейчас Ливерпуль — лучшая команда мира

Нидерландский специалист рассказал о предстоящем поединке.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг поделился своим мнением о встрече с Ливерпулем в стартовом туре Лиги чемпионов.

"Игра с Ливерпулем – серьезный вызов. Сейчас это лучшая команда мира. Если в течение двух лет вы выигрываете Лигу чемпионов и Премьер-лигу, то само собой являетесь претендентом на еще один титул в Лиге чемпионов. С настроем и подготовкой у нас все в порядке. Мы будем действовать смело. Постараемся воплотить все задуманное в жизнь.

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Рады ли мы, что не сыграет Вирджил ван Дейк? Нам нужно думать о тех, кто сыграет. Будет ли Ливерпуль другим в его отсутствие? Нет, их принципы неизменны. Они легко могут найти достойную замену: качественный игрок А способен без проблем заменить качественного игрока Б. Вся команда не может измениться только из-за отсутствия ван Дейка", – рассказал тен Хаг в интервью официальному сайту УЕФА.

Матч Аякс – Ливерпуль состоится в Амстердаме в среду, 21 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.