Аякс — Ливерпуль. Накануне

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Ливерпуль в рамках поединка Лиги чемпионов отправится в гости к Аяксу.

Аякс — Ливерпуль

Среда, 21 октября, 22:00. Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Главный арбитр — Феликс Брых. Прямая трансляция — Megogo.

Аякс подходит к отчетному поединку с пятью играми чемпионата Нидерландов за спиной. "Аяксиды" смогли набрать двенадцать баллов, проиграв лишь Гронингену. Аякс традиционно лишился одного из лидеров летом - в Манчестер Юнайтед отправился Донни ван де Беек, однако в команде по-прежнему есть опытные и сильные футболисты.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Аякс выступал очень хорошо, зрелищно, но уступил путевки в плей-офф Челси и Валенсии. "Аяксиды" снова голодны к победам и постараются удивить Ливерпуль. Подопечные Юргена Клоппа, в свою очередь, в чемпионате идут на третьей строчке турнирной таблицы, однако уже в начале сезона имеют серьезные кадровые потери.

Алиссона не хватало в предыдущих матчах, но уже вскоре бразилец сможет вернуться на поле. Главной потерей все-таки стала травма Вирджила ван Дейка. Представить оборону мерсисайдцев без капитана крайне сложно. Эта потеря сулит очень существенные трудности уже в поединке против Аякса, который не будет стесняться идти в атаку большими силами.

Ожидаем, что команды выдадут событийный поединок. Несмотря на серьезные кадровые потери команды Клоппа все равно верим в победу гостей. Аякс еще не смог восполнить потери последних трансферных окон, а потому вряд ли сможет отобрать очки в этой встрече.

Команды ранее встречались дважды, в 2001 и 200. Однажды поединок завершился с "сухим" счетом на табло, а во второй раз Аякс добился победы со счетом 3:1.

Аякс: Онана — Мазрауи, Схаарс, Блинд, Тальяфико — Альварес, Гравенберх — Нерес, Кудус, Тадич — Лабьяд

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Гомес, Фабиньо, Робертсон — Милнер, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

Не сыграют: Антони — Ван Дейк, Окслейд-Чемберлен

Под вопросом: Кейта, Алиссон, Тьяго, Матип, Цимикас