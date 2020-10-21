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-
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-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
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-
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-
28 октября
22:00
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-
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-
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-
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-
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Солскьяер: Когда ты играешь против команды, у которой Неймар и Мбаппе, нужно качественно защищаться

21 октября 2020

Солскьяер: Когда ты играешь против команды, у которой Неймар и Мбаппе, нужно качественно защищаться

Норвежец прокомментировал игру против парижан.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение о победе в первом туре Лиги чемпионов над ПСЖ.

"Сейчас только начало группового этапа, хоть мы и обыграли великолепную команду. В прошлый раз это был матч плей-офф, и у нас была настоящая эйфория. Здесь же все было стерильно, без болельщиков, но мы все равно сыграли отлично и заслужили победу".

"Когда ты едешь к такой команде, у которой Неймар и Мбаппе, нужно качественно защищаться, а вратарь должен делать сэйвы. Аксель Туанзебе – топ-защитник. Его первый матч за 10 месяцев стал свидетельством уровня, которым он обладает", — сказал Солскьяер BВС.

Ранее поражение своей своей команды прокомментировал главный тренер ПСЖ Томас Тухель.

Источник: BBC

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