Лопетеги: Мы увидели Севилью с хорошей стороны

Менеджер высказался о матче против Челси.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги дал свою оценку матчу Лиги чемпионов против Челси (0:0).

"Мы увидели Севилью с хорошей стороны. Команда боролась за инициативу против сильного соперника, у которого в обойме топ-игроки, и временами нам удавалось доставлять им хлопот. Мы показали хорошую командную игру

"Матч мог закончиться по-разному, ведь нам противостояла прекрасная команда, которая в любой момент способна огорчить соперника. Нужно было играть на самом высоком уровне, и нам это удалось. Забивать всегда важно, мы не забили, но это первый матч в группе, впереди еще пять. Каждый из них будет испытанием", — цитирует Лопетеги Marca.

Ранее свое мнение о прошедшей встрече высказал главный тренер Челси Фрэнк Лампард.