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-
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-
27 октября
22:00
Боруссия М
-
Реал Мадрид
-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
22:00
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-
Лацио
-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
Ференцварош
-
Динамо Киев
-
28 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
РБ Лейпциг
-
28 октября
22:00

Лампард: Обе команды довольны ничьей

21 октября 2020

Лампард: Обе команды довольны ничьей

Менеджер подвел итог матчу против Севильи.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард прокомментировал поединок первого тура Лиги чемпионов против Севильи.

"Севилья создала множество угроз кс фланговых атак, они очень хорошо играли и обладают высоким уровнем игры. У нас было несколько моментов, но игра была достаточно осторожной, и обе команды старались скорее не дать забить сопернику, особенно в первом тайме. Мы добыли один балл и двигаемся дальше".

"Я думаю, обе команды довольны ничьей. Мы пропустили гол на последней минуте в прошлой игре, и когда у тебя в голове такие мысли, это не очень здорово. Так что этот матч придаст нам уверенности".

"В Лиге чемпионов иногда полагаешься на один момент, но мы не смогли его создать. Нам не стоит жаловаться, мы забили много голов в Премьер-лиге, так что мы просто довольны сухим матчем", — приводит слова тренера ВВС.

Вашему вниманию видеообзор поединка Лиги чемпионом между Челси и Севильей.

Источник: BBC

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