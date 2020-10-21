Лукас Эрнандес: Я вырос в Атлетико, но с Баварией выиграл все возможное

Француз поделился мнением о поединке с мадридским клубом.

Защитник Баварии Лукас Эрнандес прокомментировал предстоящую встречу с Атлетико в стартовом туре Лиги чемпионов.

"Прошлый сезон для меня получился непростым – травмы, операции... Новая кампания вроде бы началась хорошо. Чувствую себя одинаково уверенно и в центре обороны, и на левом фланге. Так что мне совершенно не важно, на какую позицию меня выпустит тренер.

Накануне: Бавария — Атлетико. Накануне

Я очень хотел перебраться в Баварию и никогда потом не жалел о своем решении покинуть Атлетико. Хочу отблагодарить клубу за доверие. Атлетико дал мне все, там я вырос. Но я перешел в большой клуб, и в прошлом сезоне мы выиграли все возможное. Теперь нацеливаемся на то, чтобы сделать это снова", – приводит слова Эрнандеса официальный сайт УЕФА.

Матч Бавария – Атлетико состоится в Мюнхене в среду, 21 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.