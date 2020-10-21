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-
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-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
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-
Мидтьюлланд
-
27 октября
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Кьеза: Гол в начале второго тайма помог нам

21 октября 2020

Кьеза: Гол в начале второго тайма помог нам

Хавбек высказался о матче против Динамо.

Полузащитник Ювентуса Федерико Кьеза прокомментировал матч Лиги чемпионов против Динамо, который его команда выиграла со счетом 2:0.

"Гол в начале второго тайма помог нам, мы смогли пользоваться свободными зонами, которые стали появляться после этого мяча. Мы очень хотели выиграть, потому что важно начинать турнир успешно. От нас всегда многого ждут, и мы стараемся побеждать в каждой игре", — приводит слова Кьезы официальный сайт УЕФА.

Напомним, в поединке свою первую победу в рамках Лиги чемпионов добыл главный тренер команды Андреа Пирло, для которого матч стал дебютным в турнире.

Ранее свое мнение об игре туринцев в игре против Динамо высказал полузащитник Адриен Рабио.

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