Рабио: Ювентус хорошо сыграл против молодой команды

Хавбек прокомментировал матч против киевлян.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио дал свою оценку прошедшему поединку Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла Динамо (2:0).

"Мы хорошо сыграли против молодой команды, которая много бегает. Было трудно находить свободные зоны в первом тайме, но после забитого мяча все стало значительно проще. Мы создали несколько хороших моментов и оборонялись лучше по сравнению с предыдущими матчами.

В Лиге чемпионов нужно быстро двигаться и быстро перемещать мяч по полю. Помогает и хорошая игра в обороне. Эта победа придаст нам уверенности. Мы постепенно прибавляем как в "физике", так и в технике", — цитирует Рабио официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча между Динамо и Ювентусом.