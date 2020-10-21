Рабио: Ювентус хорошо сыграл против молодой команды

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио дал свою оценку прошедшему поединку Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла Динамо (2:0).
"Мы хорошо сыграли против молодой команды, которая много бегает. Было трудно находить свободные зоны в первом тайме, но после забитого мяча все стало значительно проще. Мы создали несколько хороших моментов и оборонялись лучше по сравнению с предыдущими матчами.
В Лиге чемпионов нужно быстро двигаться и быстро перемещать мяч по полю. Помогает и хорошая игра в обороне. Эта победа придаст нам уверенности. Мы постепенно прибавляем как в "физике", так и в технике", — цитирует Рабио официальный сайт УЕФА.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча между Динамо и Ювентусом.