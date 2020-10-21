Мората: Рад, что играю в Лиге чемпионов в футболке Ювентуса

Форвард поделился впечатлениями о старте турнира.

Нападающий Ювентуса Альваро Мората, который стал автором дубля в ворота Динамо, прокомментировал свое выступление.

"Рад, что играю в Лиге чемпионов в футболке Ювентуса. Я хорошо помню последний матч с Ювентусом в этом турнире в финале с Барселоной в 2015 году, и эти воспоминания не слишком приятные.

Но с началом нового сезона появляется новая возможность пройти весь путь до конца, и мы вновь постараемся это сделать", — цитирует форварда официальный сайт УЕФА.

Ранее свое мнение о прошедшем поединке высказал полузащитник туринцев Адриен Рабио.