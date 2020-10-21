Буяльский: Мы играли неплохо, организовано, но было видно, что уровень Ювентуса намного выше

Хавбек Динамо — о матче против туринцев.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский высказал свое мнение о матче Лиги чемпионов против Ювентуса (0:2).

"Мы играли неплохо, организовано, но было видно, что уровень Ювентуса намного выше. Мы делали все, что могли. Думаю, шансы заработать очки у нас были, ведь в первом тайме мы играли неплохо, а во втором допустили пару ошибок, пропустили гол, после чего психологически нам было уже трудно.

"Матчи с такими командами в Лиге чемпионов не могут даже сравниться с играми в чемпионате Украины, у нас таких поединков нет и, наверное, не скоро будут. Для нас, для каждого футболиста Динамо, это большой опыт сыграть с такими исполнителями, как в Ювентусе. У них все футболисты самого высокого уровня, могу выделить всю команду", — цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Ранее свою оценку поединку против туринцев дал полузащитник киевлян Николай Шапаренко.