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-
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-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
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Буяльский: Мы играли неплохо, организовано, но было видно, что уровень Ювентуса намного выше

21 октября 2020

Виталий Буяльский, фото Динамо

Хавбек Динамо — о матче против туринцев.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский высказал свое мнение о матче Лиги чемпионов против Ювентуса (0:2).

"Мы играли неплохо, организовано, но было видно, что уровень Ювентуса намного выше. Мы делали все, что могли. Думаю, шансы заработать очки у нас были, ведь в первом тайме мы играли неплохо, а во втором допустили пару ошибок, пропустили гол, после чего психологически нам было уже трудно.

"Матчи с такими командами в Лиге чемпионов не могут даже сравниться с играми в чемпионате Украины, у нас таких поединков нет и, наверное, не скоро будут. Для нас, для каждого футболиста Динамо, это большой опыт сыграть с такими исполнителями, как в Ювентусе. У них все футболисты самого высокого уровня, могу выделить всю команду", — цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Ранее свою оценку поединку против туринцев дал полузащитник киевлян Николай Шапаренко.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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