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Атлетико
-
РБ Зальцбург
-
27 октября
22:00
Боруссия М
-
Реал Мадрид
-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
22:00
Краснодар
-
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-
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Истанбул Башакшехир
-
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-
28 октября
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-
Ренн
-
28 октября
22:00
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-
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-
28 октября
22:00
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Шапаренко: За счет таких матчей, как с Ювентусом, мы должны прогрессировать

21 октября 2020

Шапаренко: За счет таких матчей, как с Ювентусом, мы должны прогрессировать

Хавбек Динамо высказался о поражении от Ювентуса в матче Лиги чемпионов.

Динамо стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского Ювентуса со счетом 0:2. Полузащитник киевского клуба Николай Шапаренко поделился эмоциями от результата минувшего поединка.

"Действительно, график очень насыщенный. Но мы находим в себе силы, ведь не каждый год мы играем с игроками такого уровня и такими именитыми командами. Желание есть, стараемся демонстрировать наш лучший футбол. Настраиваемся на эти матчи и выкладываемся полностью".

"Гол в начале второго тайма был неожиданным, но мы должны быть готовы психологически к любому развитию событий. Что касается Ювентуса, это большой клуб с очень классными исполнителями. На фоне таких соперников мы должны себя проверять и за счет таких матчей должны прогрессировать", — приводит слова Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Ювентус вы можете на Football.ua.

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