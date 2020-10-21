Шапаренко: За счет таких матчей, как с Ювентусом, мы должны прогрессировать

Хавбек Динамо высказался о поражении от Ювентуса в матче Лиги чемпионов.

Динамо стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского Ювентуса со счетом 0:2. Полузащитник киевского клуба Николай Шапаренко поделился эмоциями от результата минувшего поединка.

"Действительно, график очень насыщенный. Но мы находим в себе силы, ведь не каждый год мы играем с игроками такого уровня и такими именитыми командами. Желание есть, стараемся демонстрировать наш лучший футбол. Настраиваемся на эти матчи и выкладываемся полностью".

"Гол в начале второго тайма был неожиданным, но мы должны быть готовы психологически к любому развитию событий. Что касается Ювентуса, это большой клуб с очень классными исполнителями. На фоне таких соперников мы должны себя проверять и за счет таких матчей должны прогрессировать", — приводит слова Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Ювентус вы можете на Football.ua.