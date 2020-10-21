Пирло: Рад, что мое боевое крещение случилось в присутствии Луческу

Менеджер подвел итог поединку против Динамо.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал победу своей команды в поединке против Динамо (2:0).

"Было важно провести хороший матч. Мы могли лучше использовать свои моменты в первом тайме, но здорово постарались с забитым мячом в начале второго. После этого мы гораздо лучше контролировали игру.

В целом я доволен игрой, самоотдачей команды, продуктивностью действий. Особенно на фоне не слишком удачной субботней игры в Кротоне. У игроков был только один день на подготовку к матчу с Динамо. Но все получилось хорошо. Естественно, я не могу сказать, что доволен всеми 90 минутами. Конечно, был технический брак, игроки ошибались в передачах. Но в целом я доволен игрой.

Луческу? Это действительно человек, который сыграл фундаментальную роль в моей футбольной биографии. Прежде всего, он научил меня быть профессиональным футболистом. Я ему за многое обязан. А сегодня в его присутствии, можно сказать, состоялось мое боевое крещение. Я очень рад, потому что я его очень уважаю", — цитирует Пирло официальный сайт Динамо.

Ранее свое мнение о поединке высказал и сам главный тренер киевлян Мирча Луческу.