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-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
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-
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Пирло: Рад, что мое боевое крещение случилось в присутствии Луческу

21 октября 2020

Андреа Пирло, getty images

Менеджер подвел итог поединку против Динамо.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал победу своей команды в поединке против Динамо (2:0).

"Было важно провести хороший матч. Мы могли лучше использовать свои моменты в первом тайме, но здорово постарались с забитым мячом в начале второго. После этого мы гораздо лучше контролировали игру.

В целом я доволен игрой, самоотдачей команды, продуктивностью действий. Особенно на фоне не слишком удачной субботней игры в Кротоне. У игроков был только один день на подготовку к матчу с Динамо. Но все получилось хорошо. Естественно, я не могу сказать, что доволен всеми 90 минутами. Конечно, был технический брак, игроки ошибались в передачах. Но в целом я доволен игрой.

Луческу? Это действительно человек, который сыграл фундаментальную роль в моей футбольной биографии. Прежде всего, он научил меня быть профессиональным футболистом. Я ему за многое обязан. А сегодня в его присутствии, можно сказать, состоялось мое боевое крещение. Я очень рад, потому что я его очень уважаю", — цитирует Пирло официальный сайт Динамо.

Ранее свое мнение о поединке высказал и сам главный тренер киевлян Мирча Луческу.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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