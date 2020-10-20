Луческу: Ювентус был сильнее, но в конце матча мы заслуживали забить

Наставник Динамо высказался о поражении от Ювентуса в матче Лиги чемпионов.

Динамо стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского Ювентуса со счетом 0:2. Мирча Луческу, который до этого не проигрывал на пост главного тренера киевлян, поделился эмоциями от результата минувшего поединка.

"Для анализа игры понадобится много времени. Сегодня выиграла команда, которая была сильнее и опытнее, имела другой уровень техники. Мы допустили две ошибки и получили два гола из-за отсутствия опыта. Могли сыграть в обороне и получше. Возможно, 0:2 — это слишком много для такой игры. В конце матча мы заслуживали забить, но в целом “Ювентус” был сильнее и заслуженно выиграл".

"Я доволен игрой в общем, но недоволен ошибкой на 46-й минуте. Этот гол полностью поменял картину на футбольном поле. Мы выходили, чтобы рискнуть, забить гол и выиграть эту игру. Мы это сделали, но слишком поздно. Теперь нужно сконцентрироваться на матче чемпионата и игре с Ференцварошем на выезде. Ювентус и Барселона — команды, которые чуть повыше уровнем, чем мы и Ференцварош".

"Мы пробуем получить опыт, который нужен нашим молодым игрокам, так как мы долгое время не выступали в Лиге чемпионов. Этот опыт необходим для дальнейших побед. Организация игры нашей команды дает надежду на будущее. Нельзя сказать, что мы играли плохо. Мы играли очень хорошо".

"У меня нет вопросов к арбитрам. Разве что, возможно, не нужно было свистеть, когда зафиксировали фол со стороны Вербича. В остальном — арбитр давал играть. Судейство было подобающим Лиге чемпионов", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Ювентус вы можете на Football.ua.