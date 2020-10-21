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Зенит
1
Брюгге
2
20 октября
19:55
Динамо Киев
0
Ювентус
2
20 октября
19:55
Челси
0
Севилья
0
20 октября
22:00
Ренн
1
Краснодар
1
20 октября
22:00
Лацио
3
Боруссия Д
1
20 октября
22:00
Барселона
5
Ференцварош
1
20 октября
22:00
ПСЖ
1
Манчестер Юнайтед
2
20 октября
22:00
РБ Лейпциг
2
Истанбул Башакшехир
0
20 октября
22:00
РБ Зальцбург
-
Локомотив Москва
-
21 октября
19:55
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
21 октября
19:55
Бавария
-
Атлетико
-
21 октября
22:00
Интер
-
Боруссия М
-
21 октября
22:00
Манчестер Сити
-
Порту
-
21 октября
22:00
Олимпиакос
-
Марсель
-
21 октября
22:00
Аякс
-
Ливерпуль
-
21 октября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аталанта
-
21 октября
22:00
Локомотив Москва
-
Бавария
-
27 октября
19:55
Шахтер
-
Интер
-
27 октября
19:55
Атлетико
-
РБ Зальцбург
-
27 октября
22:00
Боруссия М
-
Реал Мадрид
-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
22:00
Краснодар
-
Челси
-
28 октября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
ПСЖ
-
28 октября
19:55
Севилья
-
Ренн
-
28 октября
22:00
Брюгге
-
Лацио
-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
Ференцварош
-
Динамо Киев
-
28 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
РБ Лейпциг
-
28 октября
22:00