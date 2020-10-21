лента новостей

07:50

Буяльский: Мы играли неплохо, организовано, но было видно, что уровень Ювентуса намного выше

07:30

Аякс — Ливерпуль. Накануне

07:19

Челси — Севилья 0:0 Обзор матча

07:00

Динамо — Ювентус. Наши оценки

06:50

Пирло: Рад, что мое боевое крещение случилось в присутствии Луческу

06:31

Рабио: Ювентус хорошо сыграл против молодой команды

01:56

ПСЖ — Манчестер Юнайтед 1:2 Видео голов и обзор матча

01:31

Шапаренко: За счет таких матчей, как с Ювентусом, мы должны прогрессировать

01:11

Барселона — Ференцварош 5:1 Видео голов и обзор матча

00:57

Сидорчук — лучший игрок Динамо в матче с Ювентусом по версии WhoScored