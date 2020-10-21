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-
27 октября
22:00
Боруссия М
-
Реал Мадрид
-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
22:00
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-
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-
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Сидорчук — лучший игрок Динамо в матче с Ювентусом по версии WhoScored

21 октября 2020

Сергей Сидорчук, ФК Динамо Киев

Украинец провел на поле весь поединок, который завершился для киевлян поражением.

Динамо стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского Ювентуса со счетом 0:2, которое стало для "бело-синих" первым под руководством Мирчи Луческу.

По данным портала WhoScored, лучшим футболистом минувшего поединка в составе киевского клуба стал центральный полузащитник Сергей Сидорчук, игру которого оценили в средний показатель 7,3. 

Интересно, что оценка украинского хавбека даже выше, чем у большинства футболистов Ювентуса. По версии портала, лучше Сидорчука сыграли только Куадрадо, Бонуччи, Данило, Рабио, а также Мората, который оформил в ворота "бело-синих" дубль и получил наивысший бал — 8,5.

Напомним, что Football.ua предлагает своим читателям определить лучшего футболиста Динамо в поединке Ювентуса путем голосования.

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