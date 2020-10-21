Сидорчук — лучший игрок Динамо в матче с Ювентусом по версии WhoScored

Украинец провел на поле весь поединок, который завершился для киевлян поражением.

Динамо стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского Ювентуса со счетом 0:2, которое стало для "бело-синих" первым под руководством Мирчи Луческу.

По данным портала WhoScored, лучшим футболистом минувшего поединка в составе киевского клуба стал центральный полузащитник Сергей Сидорчук, игру которого оценили в средний показатель 7,3.

Интересно, что оценка украинского хавбека даже выше, чем у большинства футболистов Ювентуса. По версии портала, лучше Сидорчука сыграли только Куадрадо, Бонуччи, Данило, Рабио, а также Мората, который оформил в ворота "бело-синих" дубль и получил наивысший бал — 8,5.

Напомним, что Football.ua предлагает своим читателям определить лучшего футболиста Динамо в поединке Ювентуса путем голосования.