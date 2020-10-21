Жерсон Родригес установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Игрок Динамо стал первым уроженцем Люксембурга, сыгравшим в групповом этапе самого престижного еврокубка.

Динамо стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского Ювентуса со счетом 0:2, которое стало для "бело-синих" первым под руководством Мирчи Луческу.

Несмотря на это, некоторый повод для радости как минимум у одного футболиста киевского клуба все таки есть. Нападающий Жерсон Родригес стал первым в истории люксембуржцем, который сыграл в групповом этапе Лиги чемпионов.

25-летний футболист появился на поле в матче с Ювентусом во втором тайме, заменив на 60-й минуте Карлоса Де Пену. За предоставленное время Жерсон не успел повлиять на конечный результат.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Ювентус вы можете на Football.ua.