Зенит
1
Брюгге
2
20 октября
19:55
Динамо Киев
0
Ювентус
2
20 октября
19:55
Челси
0
Севилья
0
20 октября
22:00
Ренн
1
Краснодар
1
20 октября
22:00
Лацио
3
Боруссия Д
1
20 октября
22:00
Барселона
5
Ференцварош
1
20 октября
22:00
ПСЖ
1
Манчестер Юнайтед
2
20 октября
22:00
РБ Лейпциг
2
Истанбул Башакшехир
0
20 октября
22:00
РБ Зальцбург
-
Локомотив Москва
-
21 октября
19:55
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
21 октября
19:55
Бавария
-
Атлетико
-
21 октября
22:00
Интер
-
Боруссия М
-
21 октября
22:00
Манчестер Сити
-
Порту
-
21 октября
22:00
Олимпиакос
-
Марсель
-
21 октября
22:00
Аякс
-
Ливерпуль
-
21 октября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аталанта
-
21 октября
22:00
Локомотив Москва
-
Бавария
-
27 октября
19:55
Шахтер
-
Интер
-
27 октября
19:55
Атлетико
-
РБ Зальцбург
-
27 октября
22:00
Боруссия М
-
Реал Мадрид
-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
22:00
Краснодар
-
Челси
-
28 октября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
ПСЖ
-
28 октября
19:55
Севилья
-
Ренн
-
28 октября
22:00
Брюгге
-
Лацио
-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
Ференцварош
-
Динамо Киев
-
28 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
РБ Лейпциг
-
28 октября
22:00

Жерсон Родригес установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

21 октября 2020

Жерсон Родригес установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Игрок Динамо стал первым уроженцем Люксембурга, сыгравшим в групповом этапе самого престижного еврокубка.

Динамо стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского Ювентуса со счетом 0:2, которое стало для "бело-синих" первым под руководством Мирчи Луческу.

Несмотря на это, некоторый повод для радости как минимум у одного футболиста киевского клуба все таки есть. Нападающий Жерсон Родригес стал первым в истории люксембуржцем, который сыграл в групповом этапе Лиги чемпионов.

25-летний футболист появился на поле в матче с Ювентусом во втором тайме, заменив на 60-й минуте Карлоса Де Пену. За предоставленное время Жерсон не успел повлиять на конечный результат.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Ювентус вы можете на Football.ua.

 

Команды
Сюжет
 
 Rambler's Top100