Бущан: Приятно, что после финального свистка трибуны нам аплодировали

Вратарь Динамо высказался о поражении от Ювентуса в матче Лиги чемпионов.

Динамо стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского Ювентуса со счетом 0:2. Вратарь киевского клуба Георгий Бущан поделился эмоциями от результата минувшего поединка.

"Для нас это огромный опыт. Команда сделала большой прогресс за короткий период времени. В составе Ювентуса выступают футболисты топ-уровня. Будем стремиться к этому уровню и расти".

"Приятно, что после финального свистка трибуны нам аплодировали. Команда играла хорошо. Мы не реализовали свои моменты, но думаю, что дальше прибавим. Это не максимум Динамо", — приводит слова Бущана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Ювентус вы можете на Football.ua.