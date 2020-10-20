Сидорчук: Ювентус наказал нас за ошибки

Хавбек Динамо высказался о поражении от Ювентуса в матче Лиги чемпионов.

Динамо стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского Ювентуса со счетом 0:2. Полузащитник киевского клуба Сергей Сидорчук поделился эмоциями от результата минувшего поединка.

"Мне показалось, что 0:2 — слишком много. Мы старались выполнять то, что просил тренер. Но не все получалось, и соперник наказывал нас за ошибки. Футболисты Ювентуса — это футболисты высокого уровня".

"Не думаю, что в наших действиях была нервозность. Мы старались играть компактно в середине поля и за счет контратак угрожать воротам соперника. В конце матча мы держали мяч, забегали, создавали моменты, но нам не хватило остроты впереди", — приводит слова Сидорчука официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Ювентус вы можете на Football.ua.