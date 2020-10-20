Караваев: Мы контролировали ситуацию против Ювентуса, но быстрый гол все поломал

Защитник Динамо высказался о поражении от Ювентуса в матче Лиги чемпионов.

Динамо стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского Ювентуса со счетом 0:2. Защитник киевского клуба Александр Караваев поделился эмоциями от результата минувшего поединка.

"В первом тайме игра нам давалась и многое получалось. Правда, соперник тоже имел свои моменты. Мы выходили на второй тайм очень уверенно".

"Ювентус давал играть, и мы контролировали ситуацию: создавали моменты, выходили из-под прессинга, но быстрый гол все поломал. Нам было тяжело включиться, хотя мы не подстраивались под игру соперника. Конечно, это обидный результат", — приводит слова Караваева официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Ювентус вы можете на Football.ua.