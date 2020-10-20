Зенит — Брюгге 1:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Брюгге отправилось в гости к Зениту в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

К концу поединка на табло красовался ничейный счет, но в компенсированное ко второму тайму время футболисты Брюгге сумели вырвать победу.

Смотрите видео голов и обзор матча Зенит — Брюгге:

Зенит — Брюгге 1:2

Голы: Хорват, 74 (АГ) — Бонавентуре, 63, Де Кетеларе, 90+3

Зенит: Кержаков, Круговой, Ракицкий, Караваев, Ловрен, Кузяев (Вендел, 72), Оздоев (Ерохин, 88), Барриос, Дзюба, Дриусси (Мостовой, 72), Азмун.

Брюгге: Хорват, Мехеле, Мата, Соболь, Рикка, Вормер, Ритс, Диатта (Ланг, 78), Ванакен, Де Кетеларе, Деннис (Баджи, 82).

Предупреждения: Ловрен - Мата, Бонавентуре, Ритс, Ванакен.