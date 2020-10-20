Брюгге в гостях вырвал победу над Зенитом

В Санкт-Петербурге гости сумели добыть непростые три очка.

В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов Зенит сошелся в противостоянии с Брюгге, которое завершилось победой бельгийского клуба.

За Брюгге гол в свой актив записал Деннис Бонавентуре, известный по выступлениям за луганскую Зарю. Позже Зениту удалось сравнять счет после дальнего удара Деяна Ловрена, когда мяч предательски от голкипера Брюгге Итана Хорвата.

Казалось, что по итогам поединка сильнейшего выявить не получится, но Де Кетеларе в компенсированное ко второму тайму время вырвал-таки победу для бельгийской команды.

Зенит — Брюгге 1:2

Голы: Хорват, 74 (АГ) — Бонавентуре, 63, Де Кетеларе

Зенит: Кержаков, Круговой, Ракицкий, Караваев, Ловрен, Кузяев (Вендел, 72), Оздоев (Ерохин, 88), Барриос, Дзюба, Дриусси (Мостовой, 72), Азмун.

Брюгге: Хорват, Мехеле, Мата, Соболь, Рикка, Вормер, Ритс, Диатта (Ланг, 78), Ванакен, Де Кетеларе, Деннис (Баджи, 82).

Предупреждения: Ловрен - Мата, Бонавентуре, Ритс, Ванакен.