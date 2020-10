Руслан Малиновский не попал в заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов против Мидтьюлланда.

📄 I 22 convocati per la prima trasferta europea! Torna in gruppo anche Matteo #Pessina! 💪

✈️ Our first European travelling squad! Matteo Pessina back on the list!#FCMAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/n8DuniXy8k