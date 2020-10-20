Ребров: Мы представляем не только Ференцварош, но и всю Венгрию

20 октября 2020

Сергей Ребров, ФК Ференцварош

Главный тренер "фради" поделился ожиданиями перед матчем против Барселоны.

Ференцварош впервые за 25 лет сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Сергея Реброва начнет свой путь в турнире на Камп Ноу игрой против Барселоны.

"У меня нет никаких секретных рецептов успеха. Единственный секрет – это упорный труд, который и позволил нам пробиться в групповой этап. Он же будет самым важным элементом в игре с Барселоной. Думаю, очень важно хорошо стартовать в турнире, это может зарядить нас уверенностью", — цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

"Нас ожидает совсем другой уровень по сравнению с тем, что у нас было раньше. Мы играем на выезде, многие наши футболисты никогда не участвовали в Лиге чемпионов. Поэтому, думаю, мы в первую очередь сконцентрируемся на игре соперника, а уже потом подумаем о собственной".

"Мы будем представлять в Лиге чемпионов не только Ференцварош, но и всю Венгрию. Это огромная честь и ответственность. Думаю, все выложатся по полной", — добавил Ребров.

Матч Барселона – Ференцварош начнется сегодня, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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