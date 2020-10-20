Ребров: Мы представляем не только Ференцварош, но и всю Венгрию

Главный тренер "фради" поделился ожиданиями перед матчем против Барселоны.

Ференцварош впервые за 25 лет сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Сергея Реброва начнет свой путь в турнире на Камп Ноу игрой против Барселоны.

"У меня нет никаких секретных рецептов успеха. Единственный секрет – это упорный труд, который и позволил нам пробиться в групповой этап. Он же будет самым важным элементом в игре с Барселоной. Думаю, очень важно хорошо стартовать в турнире, это может зарядить нас уверенностью", — цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

"Нас ожидает совсем другой уровень по сравнению с тем, что у нас было раньше. Мы играем на выезде, многие наши футболисты никогда не участвовали в Лиге чемпионов. Поэтому, думаю, мы в первую очередь сконцентрируемся на игре соперника, а уже потом подумаем о собственной".

"Мы будем представлять в Лиге чемпионов не только Ференцварош, но и всю Венгрию. Это огромная честь и ответственность. Думаю, все выложатся по полной", — добавил Ребров.

Матч Барселона – Ференцварош начнется сегодня, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.