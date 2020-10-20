УЕФА готов расширить Лигу чемпионов до 36 команд с сезона-2024/25

Главный футбольный орган Европы продолжает подчиняться требованиям крупных клубов.

Лигу чемпионов могут ожидать большие изменения с сезона-2024/25: УЕФА готов увеличить число участников турнира до 36, сообщает The Telegraph.

Первый из двух вариантов, который сейчас рассматривается – разделение команд на шесть групп по шесть участников. В таком случае каждый проведет 10 игр на групповом этапе.

Другой вариант – каждая команда будет играть 10 матчей против 10 разных соперников, основываясь на швейцарской системе турниров (будут встречаться равные по силе команды, что обещает сделать турнир более привлекательным для телевидения).

Ожидается, что финальное решение будет принято в 2021 году. Официальных комментариев от УЕФА пока нет.