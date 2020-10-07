УЕФА разрешил Реалу выступать в Лиге чемпионов на Альфредо ди Стефано

"Сливочные" будут проводить домашние матчи на стадионе молодежной команды.

Реал Мадрид получил разрешение проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе Альфредо ди Стефано, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Сливочные" выступают на арене молодежной команды с момента рестарта минувшего сезона. Теперь же клуб добился разрешения выступать на 6-тысячном стадионе и в еврокубковых матчах.

Реал уже завершил реконструкцию Сантьяго Бернабеу, однако не хочет возвращаться на основной стадион, пока не сможет принимать определенное количество зрителей.

Подопечные Зинедина Зидана стартуют в новом розыгрыше Лиги чемпионов домашним матчем с Шахтером, который запланирован на 21 октября.