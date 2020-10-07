УЕФА разрешил Реалу выступать в Лиге чемпионов на Альфредо ди Стефано

Реал Мадрид получил разрешение проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе Альфредо ди Стефано, сообщает издание Mundo Deportivo.
"Сливочные" выступают на арене молодежной команды с момента рестарта минувшего сезона. Теперь же клуб добился разрешения выступать на 6-тысячном стадионе и в еврокубковых матчах.
Реал уже завершил реконструкцию Сантьяго Бернабеу, однако не хочет возвращаться на основной стадион, пока не сможет принимать определенное количество зрителей.
Подопечные Зинедина Зидана стартуют в новом розыгрыше Лиги чемпионов домашним матчем с Шахтером, который запланирован на 21 октября.