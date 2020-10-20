Лампард: В матчах с таким противником, как Севилья, нужны концентрация и дисциплина

Менеджер "синих" поделился ожиданиями от встречи с испанским клубом.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард рассказала о подготовке к матчу с Севильей в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Просто потрясающе, что у нас есть возможность набираться опыта на таком уровне, потому что здесь ты играешь против лучших команд Европы, и в прошлом сезоне мы играли с мюнхенской Баварией.

В Лиге чемпионов сразу виден класс команд, против которых ты играешь. В прошлом сезоне мы были еще молодой командой, и многие из ребят впервые выступали в Лиге чемпионов, но теперь мы можем пользоваться тем опытом, который уже имеем. Бавария стала отличной проверкой для молодежи, стало понятно, к какому уровню необходимо стремиться.

Концентрация и дисциплина – здесь эти качества нужны как никогда, особенно в матчах с таким противником, как Севилья.

Я не перестаю говорить о том, что надо много работать, что всему свое время. У нас есть новички в команде, и вполне понятно, что я часто говорю о контроле над игрой. Все должно быть наработано со временем, всему свое время. Этот урок нужно вовремя усвоить", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

Матч Челси – Севилья состоится в Лондоне на Стэмфорд Бридж во вторник, 20 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.