Аспиликуэта: Жду трудного матча с Севильей, но мы — Челси и мы играем дома

Испанец поделился ожиданиями от встречи с "рохибланкос".

Защитник Челси Сезар Аспиликуэта рассказал о настрое на матч с Севильей в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы можем и способны сражаться за все. У нас произошли изменения в команде, но с 2012 года у меня сохраняется уверенность, что мы способны сражаться за все. В этом году начало в премьер-лиге получилось не таким, как мы хотели, но Лига чемпионов открывает новые возможности.

Севилья победила Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне в Лиге Европы. Они хотят контролировать ход игры. После потери мяча они стараются как можно быстрее вернуть его себе. Я знаю тренера Севильи по своей игре в сборной. Я жду трудного матча, но мы – Челси, мы играем дома и должны быть готовы к сражению", – рассказал Аспиликуэта в комментарии официальному сайту УЕФА.

Матч Челси – Севилья состоится в Лондоне во вторник, 20 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.