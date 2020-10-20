Куман — о матче с Ференцварошем: Слабых соперников больше не существует

Наставник каталонцев рассказал о настрое на стартовый поединок в турнире.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился ожиданиями от встречи с Ференцварошем в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Знаем, что это будет непростой матч. Выставим сильный состав, о субботней игре [против Реала] пока не думаем. Сейчас значение имеет только завтрашний матч.

Всегда очень важно начать групповой этап с победы, тем более дома. Это тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, больше не существует. В Барселоне ты должен быть готов к борьбе за трофеи – неважно чемпионат Испании это или еврокубки. Мы не являемся главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов, но нам по силам пройти очень далеко", – приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Матч Барселона — Ференцварош пройдет на Камп Ноу во вторник, 20 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.