Краснодар
2
ПАОК
1
22 сентября
22:00
Славия Прага
0
Мидтьюлланд
0
22 сентября
22:00
Маккаби Тель-Авив
1
РБ Зальцбург
2
22 сентября
22:00
Гент
1
Динамо Киев
2
23 сентября
22:00
Олимпиакос
2
Омония
0
23 сентября
22:00
Мольде
3
Ференцварош
3
23 сентября
22:00
Ференцварош
0
Мольде
0
29 сентября
22:00
Динамо Киев
3
Гент
0
29 сентября
22:00
Омония
0
Олимпиакос
0
29 сентября
22:00
Мидтьюлланд
4
Славия Прага
1
30 сентября
22:00
ПАОК
1
Краснодар
2
30 сентября
22:00
РБ Зальцбург
3
Маккаби Тель-Авив
1
30 сентября
22:00
Зенит
-
Брюгге
-
20 октября
19:55
Динамо Киев
-
Ювентус
-
20 октября
19:55
Челси
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Ренн
-
Краснодар
-
20 октября
22:00
Лацио
-
Боруссия Д
-
20 октября
22:00
Барселона
-
Ференцварош
-
20 октября
22:00
ПСЖ
-
Манчестер Юнайтед
-
20 октября
22:00
РБ Лейпциг
-
Истанбул Башакшехир
-
20 октября
22:00
РБ Зальцбург
-
Локомотив Москва
-
21 октября
19:55
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
21 октября
19:55
Бавария
-
Атлетико
-
21 октября
22:00
Интер
-
Боруссия М
-
21 октября
22:00
Манчестер Сити
-
Порту
-
21 октября
22:00
Олимпиакос
-
Марсель
-
21 октября
22:00
Аякс
-
Ливерпуль
-
21 октября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аталанта
-
21 октября
22:00

Кьеллини: Ювентус обязан побеждать

19 октября 2020

Джорджо Кьеллини, Getty Images

Защитник "старой синьоры" утверждает, что команда нацелена только на один результат в игре с Динамо.

Центральный защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини уверяет: "бьянконери" намерены взять в Киеве три очка и никак иначе.

"В Ювентусе поменялись футболисты, но особых изменений нет, это нормальный процесс. У нас еще не было много возможностей поработать вместе, но со временем мы будем притираться к новичкам все больше и больше", — цитирует слова Кьеллини на пресс-конференции Football Italia.

"Ювентус обязан побеждать, вот что важно. Не знаю, как много времени нам потребуется, чтобы выйти на пиковый уровень, но завтра нам будет очень важно забить".

"Каждый сезон мы начинаем с целью выиграть Лигу чемпионов, нам недостаточно быть просто в первых рядах".

"У нас хорошие воспоминания об Украине со времен Евро-2012. Мы проиграли в финале, но было здорово до него дойти. Надеюсь, после матча с Динамо тоже будут отличные воспоминания".

Матч Динамо – Ювентус начнется в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Команды
Сюжет
 
 Rambler's Top100