Кьеллини: Ювентус обязан побеждать

Защитник "старой синьоры" утверждает, что команда нацелена только на один результат в игре с Динамо.

Центральный защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини уверяет: "бьянконери" намерены взять в Киеве три очка и никак иначе.

"В Ювентусе поменялись футболисты, но особых изменений нет, это нормальный процесс. У нас еще не было много возможностей поработать вместе, но со временем мы будем притираться к новичкам все больше и больше", — цитирует слова Кьеллини на пресс-конференции Football Italia.

"Ювентус обязан побеждать, вот что важно. Не знаю, как много времени нам потребуется, чтобы выйти на пиковый уровень, но завтра нам будет очень важно забить".

"Каждый сезон мы начинаем с целью выиграть Лигу чемпионов, нам недостаточно быть просто в первых рядах".

"У нас хорошие воспоминания об Украине со времен Евро-2012. Мы проиграли в финале, но было здорово до него дойти. Надеюсь, после матча с Динамо тоже будут отличные воспоминания".

Матч Динамо – Ювентус начнется в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.