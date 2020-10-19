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Каштру: Как можно критиковать Зидана?

19 октября 2020

Зинедин Зидан, Getty Images

Главный тренер Шахтера считает, что футбол очень неблагодарный вид спорта.

Наставник Шахтера Луиш Каштру в интервью Marca выразил мнение, что критика главного тренера Реала Зинедина Зидана не является справедливой.

"Футбол – это очень неблагодарный вид спорта, очень неблагодарный. Как можно критиковать Зидана?! Это очень харизматичный, очень хороший тренер, который выиграл все. О чем мы вообще говорим? Он выиграл чемпионат Испании, он выигрывал Лигу чемпионов, лидировал в чемпионате Испании перед прошлым туром", — отметил Каштру.

"И посмотрите на другие европейские клубы. Ливерпуль не лидирует в Премьер-лиге и он недавно пропустил семь. Манчестер Сити – те же проблемы. Все большие клубы испытывают трудности на старте сезона. Сейчас очень непростой момент и я попросил бы руководство клубов сохранять спокойствие, потому что в противном случае... В этом сезоне будет много осечек, но это нормально".

Также Луиш Каштру отметил, что в нынешних условиях быть тренером – это кошмар.

Матч Реал – Шахтер состоится в среду, 21 октября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, который начнется в 19:55.

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