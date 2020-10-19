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Каштру: Сегодня быть тренером — это кошмар

19 октября 2020

Луиш Каштру, Getty Images

Наставник Шахтера сетует на крайне непостоянные обстоятельства, обусловленные пандемией коронавируса.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру в интервью Marca рассказал о сложностях, которые сейчас возникают перед представителями тренерской профессии.

"Сегодня быть тренером – это кошмар. С пандемией и календарем сезона полно потерь из-за положительных тестов на Covid-19 и травм. У нас было 10 отсутствующих! И до вчерашнего дня я не знал, смогут ли они сыграть в Мадриде! Похоже, что смогут, но не больше 20-25 минут", — рассказал Каштру.

"Такие сложности могут возникнуть перед любой командой? Вот поэтому я и говорю, что это кошмар. Можно смотреть игры Реала, что-то планировать, но это не особо поможет. В любой момент может оказаться, что у соперника пять случаев заражения и все меняется. Конечно, ты работаешь над планом на игру, но все они могут очень легко пойти прахом".

"Подходящее ли сейчас время для встречи с Реалом? Посмотрим... Для меня футбол – то спорт возможностей. Да, Реал сильнее нас и является фаворитом, но Шахтер постарается подготовить сюрприз".

Матч Реал – Шахтер состоится в среду, 21 октября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, который начнется в 19:55.

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