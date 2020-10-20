Лига чемпионов. Группа H. Накануне

Football.ua представляет анонс матчей Лиги чемпионов в группе H.

Лейпциг подходит к этой встрече в статусе безоговорочного фаворита и любой другой результат, кроме победы, будет воспринят как неудовлетворительный.

РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир

Вторник, 20 октября, 22:00. РБ Арена, Лейпциг. Главный арбитр — Хесус Хиль Мансано. Прямая трансляция на Megogo (Volia Football).

Истанбул Башакшехир в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Турции, что принесло ему, кроме титула, еще и участие в Лиге чемпионов. После двух провалов в квалификации это будет исторический момент для клуба.

Впрочем, Башакшехир угодил в самую настоящую "группу смерти" и любое набранное очко для стамбульцев в ней будет сродни подвигу. А совершать этот подвиг в турецкой команде есть кому – например, экс-форварду Челси Демба Ба.

Истанбул подходит к игре в отличном настроении – на выходных им был повержен серебряный призер прошлого чемпионата Трабзонспор.

Теоретически, отомстить за свою бывшую команду, Трабзонспор, может новичок Лейпцига Александр Серлот. Норвежский форвард пока не стал основным в Германии, да и вряд ли выйдет в старте в этой встрече, но не исключено появление на замену. Забьет ли Серлот – одна из интриг этого поединка.

Первый тур в группе Н стартует поединками РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир и ПСЖ — Манчестер Юнайтед.

Как и Истанбул, РБ Лейпциг тоже выиграл свой поединок чемпионата на выезде. И тоже со счетом 2:0. После четырех туров "быки" лидируют в Бундеслиге, опережая на одно очко Баварию – и вероятность того, что они продолжат радовать фанатов, очень высока.

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гуласи – Орбан, Упамекано, Хальстенберг – Мукиеле, Кампль, Адамс, Анхелиньо – Ольмо, Форсберг – Поульсен.

Истанбул: Гюнок – Рафаэль, Шкртел, Епуряну, Болинголи – Кавечи, Текдемир, Алексич, Вишча – Кривелли, Ба.

Не сыграют: Забитцер, Лаймер, Клостерманн, Хартманн, Айдара – Азубуике, Чадли, Калдирим.

прогноз 3:1

ПСЖ – Манчестер Юнайтед

Вторник, 20 октября, 22:00. Парк де Пренс, Париж. Главный арбитр — Антонио Матеу Лаос. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и Megogo (Volia Football).

Расширенный анонс матча ПСЖ — МЮ можно почитать здесь.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава – Эррера, Данилу, Рафинья – Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Байи, Шоу – Матич, Погба — Мата, Бруну Фернандеш, Рашфорд – Мартиаль.

Не сыграют: Бернат, Икарди, Керер, Паредес, Вератти (все – ПСЖ).

Под вопросом: Дракслер, Маркиньос – Гринвуд, Туанзебе.

прогноз 2:1

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