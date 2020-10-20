ПСЖ — Манчестер Юнайтед. Накануне

Football.ua представляет анонс матча Лиги чемпионов в группе Н.

Манчестер Юнайтед и ПСЖ сойдутся впервые с сезона-2018/19, когда "красные дьяволы" неожиданно выиграли в Париже 3:1 и прошли французов в плей-офф Лиги чемпионов. Во многом тот успех помог Оле-Гуннару Солскьяеру стать тренером Юнайтед на постоянной основе.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед

Вторник, 20 октября, 22:00. Парк де Пренс, Париж. Главный арбитр — Антонио Матеу Лаос. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и Megogo (Volia Football).

Два наиболее именитых клуба группы Н сойдутся между собой уже в первом туре на поле Парк де Пренс. В этой группе статус самого именитого клуба отнюдь не делает из какой-либо команды фаворита, ведь в компанию к ПСЖ и МЮ затесался полуфиналист Лиги чемпионов прошлого сезона РБ Лейпциг. Каждое очко в этой группе будет на вес золота, поэтому в данном поединке нас ожидает классическая битва за шесть очков.

Главной радостной новостью для ПСЖ стало то, что Неймар, пропустивший матч против Нима в пятницу, может сыграть против "красных дьяволов". Во французском первенстве обошлось и без бразильца, Ним был разбит 4:0, но Лига чемпионов, как говорил классик, "это совсем другой турнир".

Для Манчестер Юнайтед новость об участии Неймара особенно плоха ввиду того, что лидер обороны и капитан команды Гарри Магуайр даже не прилетел в Париж. Не будет и экс-нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, но потеря уругвайца не столь значительна.

Манкунианцы подходят к поединку в хорошем настроении. В чемпионате они сумели разгромить Ньюкасл 4:1, даже несмотря на ранний пропущенный гол.

Интриги противостоянию добавляет встреча бывших "красных дьяволов" Андера Эрреры и Анхеля Ди Марии с Манчестер Юнайтед.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава – Эррера, Данилу, Рафинья – Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Байи, Шоу – Матич, Погба — Мата, Бруну Фернандеш, Рашфорд – Мартиаль.

Не сыграют: Бернат, Икарди, Керер, Паредес, Вератти (все – ПСЖ).

Под вопросом: Дракслер, Маркиньос – Гринвуд, Туанзебе.

прогноз 2:1

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