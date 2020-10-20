Лига чемпионов. Группа Е. Накануне

Football.ua анонсирует поединки в квартете Е.

Лига чемпионов сезона-2019/20 наконец стартует, и теперь время рассмотреть, какие поединки нас ожидают в новом розыгрыше турнира. В группе Е состоится очная встреча новичков турнира, а также битва Челси и Севильи.

Ренн — Краснодар

Вторник, 20 октября, 22:00, Роазон Парк, Ренн, главный арбитр матча — Тасос Сидиропулос (Греция)

В прошлом сезоне поединки подобных команд можно было представить где-то на групповом этапе Лиги Европы, а сегодня — это противостояние уровня Лиги чемпионов. И все же, стоит отдать должное обеим командам, которые, развиваясь из года в год, сумели достичь главного клубного евротурнира. А вот чего ожидать от коллективов на групповом этапе — загадка.

Ренн, наконец выйдя в Лигу чемпионов, серьезно укрепил состав накануне старта турнира. В команду прибыли опытные Даниэле Ругали и Далберт, а под самое завершение трансферного окна французы заплатили невероятные для себя 26 миллионов евро за форварда Андерлехта Жереми Доку. Добавьте сюда и без того крепкий состав во главе с Эдуардо Камавингой, и Ренн начинает выглядеть как серьезный соперник для любой команды

Краснодар, который дебютирует в Лиге чемпионов, столь серьезным усилением похвастаться не может. Из-за лимита легионеров в РПЛ "быки" были вынуждены расстаться с некоторыми иностранцами, приобретя игроков с российским паспортом. Как это скажется на перспективах команды в Европе — вопрос открытый.

Ориентировочный состав:

Ренн: Сален — Далберт, Агуэрд, Ругани, Траоре — Тэт, Камавинга, Бурисо — Доку, Гирасси, дель Кастильо

Краснодар: Сафонов — Петров, да Силва, Сорокин, Чернов — Смольников, Ольссон, Кабелла, Вильена, Ионов — Берг

Не сыграют: Террье, Ньянг, Леа, Ньямси — Стоцкий, Вандерсон

прогноз 3:1

Челси — Севилья

Вторник, 20 октября, 22:00, Стэмфорд Бридж, Лондон, главный арбитр — Давиде Масса

Подробный анонс поединка между англичанами и испанцами вы можете почитать здесь.

Ориентировочный состав:

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Чилуэлл — Пулишич, Жоржиньо, Хаверц, Канте, Зиех — Вернер

Севилья: Буну — Эскудеро, Диего Карлос, Акунья, Навас — Ракитич, Фернандо, Окампос — Эль-Хаддади, де Йонг, Суса

Не сыграют: Менди, Гилмор, Алонсо — Кунде