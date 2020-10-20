Челси — Севилья. Накануне

Football.ua анонсирует поединок группы Е.

В Лондоне, в рамках первого поединка группового этапа в квартете Е, Челси примет гостей из Севильи.

Челси — Севилья

Вторник, 20 октября, 22:00, Стэмфорд Бридж, Лондон, главный арбитр — Давиде Масса

Один из самых интригующих поединков первого игрового дня Лиги чемпионов нового сезона, в котором сразятся команды, которые никогда не противостояли друг другу ранее. "На бумаге" Челси и Севилья — фавориты своей группы и, вероятно, именно в очным противостояниях будет решаться судьба первого места квартета. Более того, "остроты" поединку добавляет тот факт, что очевидного фаворита встрече нет.

Челси подходит к поединку не в самом лучшем настроении. В последнем матче АПЛ "синие" на последних минутах упустили победу над Саутгемптоном, а Кепа Аррисабалага в очередной раз "начудил". Так как новичок команды Эдуар Менди пропустит матч из-за травмы, болельщикам Челси вновь придется запасаться валидолом, ведь, скорее всего, Кепа вновь выйдет в старте уже против более серьезного оппонента. Другая проблема лондонцев — оборона. Команда в Премьер-лиге уже пропустила девять голов — один из худших показателей в турнире. Очевидно, что накануне встречи Челси далек от своих лучших кондиций.

Севилья, которая несколько увереннее проводит старт сезона в Примере, неприятно удивила, неожиданно проиграв на выезде Гранаде. Но нервионцы при Лопетеги демонстрируют хороший футбол при стабильном результате, а потому поражение в последнем матче можно скорее отнести к исключениям, чем закономерности. Кроме того, Севилья продемонстрировала способность сражаться с оппонентами сильнее, туром ранее расписав ничью с Барселоной.

Победит Челси или Севилья — не стоит удивлятся любому результату. Что можно рискнуть предсказать, так это то, что игра будет открытой с большим количеством голов. Выделять фаворита не станем. Домашний статус поединка для "синих" нивелируется отсутствием болельщиков, а потому, несмотря на то, что букмекеры отдают предпочтение Челси, шансы близки к равным.

Ориентировочный состав:

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Чилуэлл — Пулишич, Жоржиньо, Хаверц, Канте, Зиех — Вернер

Севилья: Буну — Эскудеро, Диего Карлос, Акунья, Навас — Ракитич, Фернандо, Окампос — Эль-Хаддади, де Йонг, Суса

Не сыграют: Менди, Гилмор, Алонсо — Кунде