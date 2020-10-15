Азар не сыграет за Реал против Барселоны и Шахтера

Зинедин Зидан хочет дать возможность Эдену Азару полностью восстановиться.

Форвард Реала Эден Азар вернется на поле только после Эль Класико — сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cuatro.

Согласно информации источника, тренер Реала Зинедин Зидан намерен дать бельгийцу возможность полностью восстановиться после травмы, физически и психологически.

Это означает, что и в матче Лиги чемпионов против Шахтера (21 октября) Азара мы тоже не увидим.

Азар перешел в Реал из Челси в 2019 году и в сезоне-2019/20 сыграл лишь 22 матча во всех турнирах (1 гол). В нынешнем сезоне Эден на поле еще не выходил.

Матч седьмого тура чемпионата Испании Барселона — Реал запланирован на 24 октября.