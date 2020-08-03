Азар рассказал о своем лучшем голе в Лиге чемпионов

Эден Азар дал интервью официальному сайту УЕФА, в котором рассказал о лучших голах, которые забивал и видел в своей жизни.
- Сейчас август... Странно играть в Лиге чемпионов?
- Да, даже не верится. Думаю, миру, людям очень нужен футбол. Он приносит счастье, за это мы все его и любим. Мы месяцы прожили без Лиги чемпионов, без матчей на таком уровне. Люди хотят снова видеть все это.
- Какой собственный гол в Лиге чемпионов вам нравится больше других?
- Это простой вопрос, я ведь не так много забивал. Выберу свой первый гол [в матче 2013 года Шальке — Челси, 0:3]. Первый всегда особенный. В важном выездном матче, где мы показали отличный футбол. Я мог и должен был отдавать Фернандо Торресу, но пробил сам, и мне повезло, что мяч оказался в сетке. Это мой любимый гол в Лиге чемпионов. Думаю, и Торрес ждал от меня передачи, он же мог оформить хет-трик. Извини, Фернандо!
- Что вам нравится больше — забивать или отдавать голевые передачи?
- Ассист или гол? Чувство одинаковое, если мяч оказывается в воротах. Я сам не думаю, что надо только забить, забить, забить. Некоторые зациклены на голах. А я игрок, который может созидать. Поэтому и говорю, что я больше распасовщик, чем машина по штампованию голов. Мне приятнее сделать ассист. Хотя, конечно же, красивый гол или гол на последней минуте, который принес победу, тоже вызывает прекрасные чувства.
- Какой самый красивый гол в Лиге чемпионов вы видели?
- Два года назад — гол Криштиану Роналду в ворота Ювентуса [первый матч 1/4 финала, 2018 год]. Сидел перед телевизором и просто рот разинул: "Ооо! Вот это гол!". Гарет Бэйл тоже положил отличный Ливерпулю в финале [2018 года]. Просто вау! Оба реально хорошие.
- Представьте: вы можете забить любой гол из истории Лиги чемпионов. Какой?
- Тут все просто. Зинедин Зидан, финал Лиги чемпионов [2002 года] с Байером. Левой с лета в "девятку", пока-пока.
- Самый невероятный гол вообще, который вы видели?
- Самый лучший? Деннис Бергкамп за Арсенал [против Ньюкасла в 2002 году в чемпионате Англии]. Касание, подработка, удар. Как он развернулся вокруг защитника, было неповторимо.
Напомним, что Азар — первый игрок со времен Бекхэма, ставший чемпионом Испании, Англии и Франции