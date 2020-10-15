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Матч Динамо — Ювентус пройдет со зрителями

15 октября 2020

Игроки Динамо, фото Динамо

Минздрав дал "зеленый свет" на проведение игры с болельщиками.

Министерство здравоохранения Украины удовлетворило запрос Динамо о проведении поединка Лиги чемпионов против Ювентуса со зрителями на стадионе, сообщает официальный сайт киевлян.

По данным источника, НСК Олимпийский может быть заполнен не более, чем на 30 процентов от общих мест при условии строгого соблюдения ограничительных норм.

Отмечается, что решение о проведении домашних поединков против Барселоны и Ференцвароша будет принято не ранее, чем за 15 дней до проведения встречи.

Ранее руководство Динамо согласовало разрешение о проведении матчей со зрителями с властями столицы.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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