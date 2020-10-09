Динамо будет проводить матчи Лиги чемпионов со зрителями

"Бело-синие" получили разрешение от киевских властей на присутствие зрителей.

Динамо получило разрешение от Киевского городского совета на принятие зрителей на матчах группового этапа Лиги чемпионов.

"ФК Динамо Киев в лице президента клуба Игоря Суркиса обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой рассмотреть возможность проведения матчей Лиги чемпионов в присутствии зрителей и получил положительное решение.

Руководством и соответствующими службами ФК Динамо Киев будут выполнены все требования специального медицинского протокола МОЗ Украины, УАФ и УЕФА с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей. Матчи будут проводиться со строгим соблюдением карантинных ограничений", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Киевляне смогут рассчитывать на присутствие зрителей на трибунах уже в матче стартового тура против Ювентуса, который запланирован на 20 октября.

Ранее сообщалось, что Динамо огласило заявку на групповой этап Лиги чемпионов.